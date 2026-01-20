Βγήκε από τη ΜΕΘ η γιατρός που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα - «Ξεπέρασε τον κίνδυνο»

Εξιτήριο από την Εντατική πήρε η 25χρονη γιατρός η οποία έκανε ειδικότητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα. Υπενθυμίζεται ότι η ειδικευόμενη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στις 15 Ιανουαρίου και διασωληνώθηκε.



Τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, πέντε ημέρες αργότερα, πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα και μεταφέρθηκε σε κλινική του νοσοκομείου.

«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού», είπε στο patris.gr η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια, Ευμορφία Κονδύλη.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα. Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής είχαν ασθενείς, όπως είπε ο πρόεδρος Εργαζομένων, Γιώργος Μανουσάκης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.



Η γιατρός υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν τη μηνιγγίτιδα. Οι συνάδελφοί της που αγωνιούσαν όλες αυτές τις μέρες, πληροφορήθηκαν με ανακούφιση ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο.

