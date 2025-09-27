Ελλάδα Κρήτη ΠΑΓΝΗ Μηνιγγίτιδα Local News

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Κρήτη – 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική του ΠΑΓΝΗ

Ο ασθενής εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση - Ιχνηλατούνται οι επαφές του.

Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την διάγνωση 20χρονου άνδρα με  μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ιστοσελίδα neakriti.gr, ο 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη ΠΑΓΝΗ Μηνιγγίτιδα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader