Κρούσμα μηνιγγίτιδας στην Κρήτη – 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική του ΠΑΓΝΗ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την διάγνωση 20χρονου άνδρα με μηνιγγίτιδα.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ιστοσελίδα neakriti.gr, ο 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.



Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.



Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.