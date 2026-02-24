Συναγερμός στον Βόλο - Μαθητής δημοτικού διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον Βόλος η διάγνωση ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή δημοτικού σχολείου, ο οποίος το Σάββατο (21/2) συμμετείχε κανονικά σε δραστηριότητες αθλητικού συλλόγου και έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news, το παιδί κατά τη διάρκεια της προπόνησης ένιωσε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Οι γονείς του ενημέρωσαν χωρίς καθυστέρηση το σχολείο, τον αθλητικό σύλλογο, αλλά και το Λύκειο στο οποίο ανήκει το γυμναστήριο που χρησιμοποιείται για προπονήσεις ομάδων και συλλόγων.

Έκλεισε το γυμναστήριο - Καλή η πρόγνωση της υγείας του

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προχώρησε στο κλείσιμο του γυμναστηρίου.

Σήμερα, Τρίτη (24/2) αναμένεται να πραγματοποιηθεί απολύμανση του χώρου, προκειμένου να επαναλειτουργήσει από αύριο και να είναι ασφαλής για μαθητές και αθλητές.

Ο μαθητής νοσηλεύεται και η πορεία της υγείας του κρίνεται πολύ καλή, με τους γιατρούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.