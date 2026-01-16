Ηράκλειο: Γιατρός νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Μία γιατρός από τον Άγιο Νικόλαο νοσηλεύεται με βακτηριακή μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η ασθενής έχει εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Η μηνιγγίτιδα, αν και δεν συνοδεύεται πάντα από έντονα συμπτώματα, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της σοβαρότητας και της υψηλής επικινδυνότητάς της. Παρά την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών και εμβολίων για αρκετές μορφές της, παραμένει σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.