Θεσσαλονίκη: Έκρηξη με γκαζάκια τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Δύο γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι στις 4.30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Τριάδος, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν φθορές σε τζαμαρία και σε στόρι ισογείου, όπου στεγάζεται το Ελευθεριακό Στέκι «Βικτουάρ», ενώ αναφέρθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας μιλώντας στο thestival.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που περισυνέλεξε υπολείμματα των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών. Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.