Μπουρνάζι: Έκρηξη σε νυχτερινό μαγαζί τα ξημερώματα - Μαίνεται ο «πόλεμος της νύχτας»

Μαίνεται ο πόλεμος των κυκλωμάτων που λυμαίνονται την αθηναϊκή νύχτα, με μια ακόμη έκρηξη να σημειώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2) στην είσοδο γνωστού κλαμπ στο Μπουρνάζι.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσέγγισε την είσοδο κλαμπ στο Μπουρνάζι και άφησε εκρηκτικό μηχανισμό. Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές σε υαλοπίνακες και στον τοίχο του κτιρίου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το συγκεκριμένο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης δεν βρίσκεται για πρώτη φορά στο στόχαστρο των κυκλωμάτων της αθηναϊκής νύχτας, με την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής να αναλαμβάνει την προανάκριση.