Περιστέρι: 14χρονη πήρε αλκοόλ από περίπτερο και βρέθηκε αναίσθητη - Συνελήφθη ο πατέρας της

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τρίτης (6/1) στο Περιστέρι όταν ένα ανήλικο κορίτσι βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Η ανήλικη λιποθύμησε ενώ βρισκόταν με παρέα και εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου βρίσκεται εκτός κινδύνου ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Από την Αστυνομία συνελήφθη ο πατέρας της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, όπως και ο 52χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου -από το οποίο η ανήλικη προμηθεύτηκε το ποτό-, που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραβίαση της νομοθεσίας περί πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου συνεχίζει την προανάκριση.