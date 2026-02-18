Τραγωδία στη Βάρη: Δύο εργάτες νεκροί από ηλεκτροπληξία σε διαμέρισμα

Σοκ στην τοπική κοινωνία του χωριού Μετόχι Εύβοιας προκαλεί ο θάνατος δύο ανδρών, ηλικίας 39 και 21 ετών, που έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία ενώ εργάζονταν σε οικία στη Βάρη (Αφροδίτης 51). Τα άψυχα σώματά τους μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ οι οικογένειες και οι συγχωριανοί τους βυθίστηκαν σε βαθύ πένθος. Το γεγονός ανέφερε στο οικείο τμήμα, ο πατέρας του ενός θύματος το απόγευμα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, περίπου στις 12:00 όταν οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ έκαναν ανακαίνιση σε σπίτι. Στο σημείο επικράτησε πανικός και κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, που μετέφερε τους άνδρες στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας. Δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Έρευνα για τις συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαλευκανθούν τα αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τα αποτελέσματα των ειδικών αναμένονται για να ρίξουν φως στη διπλή τραγωδία που βύθισε σε θλίψη οικογένειες και φίλους.