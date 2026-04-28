Έκρυβαν χειροβομβίδα σε σπίτι στην Κυψέλη - Τρεις συλλήψεις, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε σπίτι στην Κυψέλη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» («street crimes»).

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών σε σχέση με οικίες στις οποίες εντοπίζεται εγκληματική δραστηριότητα, τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (20/4) και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε σπίτια στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.

Εντός των εν λόγω οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

27 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

43 ναρκωτικά δισκία και

3 κινητά τηλέφωνα.

Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων ήταν η σύλληψη 3 αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών.