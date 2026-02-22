Λαμία: Χειροπέδες σε αδίστακτο τσαντάκια που χτύπησε ηλικιωμένη και την έσερνε στον δρόμο

Στον δρόμο έσερνε μια ηλικιωμένη γυναίκα αδίστακτος ληστής στη Λαμία, αφού πρώτα την χτύπησε στο πρόσωπο, προκειμένου να καταφέρει να της αφαιρέσει την τσάντα.



Συγκεκριμένα, την ώρα που η γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία το πρωί της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ο 38χρονος δράστης την πλησίασε προσπαθώντας να της αρπάξει την τσάντα όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα lamiareport.gr.



Η 83χρονη γυναίκα αντιστάθηκε, με τον 38χρονο να την χτυπά στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την ρίχνει στο έδαφος, σέρνοντάς την από την τσάντα.



Η ηλικιωμένη έβαλε τις φωνές και γείτονες έσπευσαν να την βοηθήσουν, ενώ ο ληστής τράπηκε σε φυγή.

Διακομίσθηκε στα επείγοντα

Η 83χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ ο 38χρονος δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο δράστης είναι γνώριμος των Αστυνομικών Αρχών, αφού τους έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις.