Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή η 57χρονη που έκοψε το αυτί του συζύγου της - Τσακώθηκαν για τη γάτα τους

Σε 12 μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε μια 57χρονη η οποία τραυμάτισε σοβαρά τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καβγά με αποτέλεσμα να του επιτεθεί και να του κόψει το αυτί.

Η γυναίκα εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για να απολογηθεί ύστερα από τη σύλληψή της το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τα όσα είπε, η γάτα του ζευγαριού φαίνεται πως ήταν η αφορμή για να προκληθεί το αιματηρό συμβάν.

Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι, μαζί με την κόρη και τη μητέρα της κατηγορουμένης, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Φέροντας επίδεσμο στο κεφάλι, ο 57χρονος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι μόλις είδε τη γάτα πάνω στη σύντροφό του έγινε έξαλλος. Η αντίδρασή του, όπως ανέφερε, πηγάζει από το γεγονός ότι το ζώο προκάλεσε στο παρελθόν προβλήματα υγείας στη γυναίκα.

«Είναι νοσογόνος παράγοντας», κατέθεσε και εξιστορώντας τη δική του οπτική για τον καβγά είπε: «Κινήθηκα προς τη γάτα για να την τρομάξω για να φύγει. Της είπα ότι το ζώο σήμερα φεύγει. Διαπληκτιστήκαμε και πήγα στο μπάνιο Την είδα αγριεμένη το μάτι της "γυάλιζε". Άρχισε να με χτυπάει, προσπάθησα να την απωθήσω. Ήταν σε μανιακή κατάσταση. Με δάγκωσε στο αφτί και το έκοψε, χωρίς να το καταλάβω εκείνη τη στιγμή. Την περιόρισα σωματικά όσο μπορούσα γιατί ήταν επικίνδυνη κατάσταση. Πήγα στην κουζίνα, ήμουν πολύ ταραγμένος. Πονούσα, έτρεχε αίμα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι έλειπε κομμάτι» ανέφερε στην κατάθεσή του ο 57χρονος σύζυγος.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συντρόφου του, προτείνοντας ως λύση την ποινική διαμεσολάβηση, κάτι όμως που δεν δέχθηκε η 57χρονη, όταν ρωτήθηκε σχετικά από το δικαστήριο.

Απολογούμενη η κατηγορούμενη αποδέχθηκε την πράξη της, τονίζοντας ότι αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο για να προστατεύσει τη γάτα. «Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε. Υποστήριξε επιπλέον ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ σε ερώτηση από την έδρα γιατί δεν χωρίζουν, απάντησε ότι ο άντρας της χρωστάει λεφτά («αποταμιεύσεις της μητέρας μου», ανέφερε) και γι' αυτό τον λόγο «με εκβιάζει, ότι εάν χωρίσουμε δεν θα τα επιστρέψει».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ