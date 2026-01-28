Αίγιο: Κατήγγειλε για ξυλοδαρμό τον πρώην σύντροφό της - Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στο Αίγιο, έξω από σούπερ μάρκετ, όταν σκηνή έντονης ζηλοτυπίας κατέληξε σε άσκηση βίας.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, πρόκειται για άνδρα και γυναίκα 32 ετών αμφότεροι, που στο παρελθόν διατηρούσαν εξωσυζυγική σχέση, η οποία έχει πλέον λήξει, ενώ οι δύο βρίσκονταν σε διάσταση. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο άνδρας φέρεται να χαστούκισε τη γυναίκα.

Αναζητείται ο άνδρας στο Αίγιο

Η 32χρονη μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, όπου υπέβαλε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.