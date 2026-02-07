Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο - Κατέβασαν τη τζαμαρία με αγροτικό

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, στο Αίγιο, συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης επί της Μητροπόλεως στη συμβολή της με την Ανδρέου Λόντου, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν σε κκοσμηματοπωλείο οσμηματοπωλείο με αγροτικό, κατεβάζοντας την τζαμαρία και αφαιρώντας κοσμήματα μεγάλης αξίας.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24 οι δράστες ήταν τουλάχιστον έξι, ενώ το αγροτικό που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από περιοχή του Αιγίου, όπως και το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν.

Η Ασφάλεια Αιγίου έχει αναλάβει την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και το υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κοσμηματοπωλείο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες.



Πιο συγκεκριμένα οι ζημιές αγγίζουν τις 50.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων υπολογίζεται σε 65.000 ευρώ.