Ποιος είναι ο Χρήστος Μαυρίκης: Ο «εθνικός κοριός» και οι υποκλοπές σε ΚΑΦΑΟ που συγκλόνισαν τη χώρα

«Πρωταγωνιστής» ξανά στην επικαιρότητα έγινε ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης, αν και με διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλιότερα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, που είχε συνδέσει το όνομά του με ταραγμένες εποχές στην πολιτική ζωή της χώρας κάποιες δεκαετίες πριν, προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) όταν ξεκίνησε να πυροβολεί στον αέρα στο σπίτι του στα Σπάτα.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία κλήθηκε μετά από καταγγελία κατοίκου τους περιοχής, ο οποίος άκουσε τους πυροβολισμούς. Ο Χρήστος Μαυρίκης αφού πυροβόλησε, είχε ταμπουρωθεί σπίτι του. Ο 75χρονος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι καθώς σε βάρος του εκκρεμεί κατηγορία για δωροδοκία αρεοπαγίτη από τον Μάιο του 2025.

Η ένταση έληξε κοντά στα μεσάνυχτα με την αστυνομία να συλλαμβάνει τελικά τον Χρήστο Μαυρίκη σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του βρέθηκαν πιστόλια κρότου, φωτοβολίδων και αεροβόλα όπλα.

Ο «εθνικός κοριός»

Ωστόσο, ο Χρήστος Μαυρίκης, είχε απασχολήσει την επικαιρότητα από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Το όνομά του έγινε ευρέως γνωστό τον Απρίλιο του 1993, όταν ως τότε υπάλληλος του ΟΤΕ αποκάλυψε πως είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου (τότε ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης) αλλά και πολλών άλλων δημόσιων προσώπων, διαδικασία που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν.

Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακά λογισμικά παρακολούθησης και εξ αποστάσεως διαδικασίες κυβερνοεπίθεσης. Επίσης τότε ο κόσμος επικοινωνούσε μόνο μέσα από σταθερά τηλέφωνα. Επομένως, όποιος ήθελε να παρακολουθήσει τηλέφωνο έπρεπε να πάει κοντά στο «θύμα» του.

Φωτό: ΣΑΪΤΑΣ Π/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέσα από ΚΑΦΑΟ και νοικιασμένα διαμερίσματα, όπου τοποθετούνταν μαγνητόφωνα, η ομάδα του Μαυρίκη «τραβούσε» παράλληλα τις τηλεφωνικές γραμμές, επιτρέποντας την 24ωρη καταγραφή συνομιλιών που αφορούσαν τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά ζητήματα.

Ο Μαυρίκης χρησιμοποιούσε τα περίφημα «κροκοδειλάκια» (συνδετήρια καλωδίων) για να κάνει «ντούμπλεξ» τα τηλέφωνα. Όταν χτυπούσε το τηλέφωνο του θύματος, χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μαυρίκη, ο οποίος μπορούσε είτε να ακούσει, είτε να καταγράψει σε κασετόφωνο τη συνομιλία.

Μετά την αποδελτίωση των ηχογραφήσεων, το κρίσιμο υλικό φέρεται να διοχετευόταν στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ο Τύπος της εποχής του έδωσε το προσωνύμιο «εθνικός κοριός» λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου που φερόταν να είχε στο σκάνδαλο υποκλοπών που είχε ξεσπάσει.

Ο Γρυλλάκης, η προανακριτική και η τελική καταδίκη

Ο ίδιος ο Μαυρίκης εμφανίστηκε σε διάφορες φάσεις είτε να παραδέχεται εμπλοκή είτε να προβαίνει σε καταγγελίες για άλλους, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά θολό τοπίο γύρω από το ποιος έδινε εντολές και για ποιον σκοπό.

Το 1993, ο Μαυρίκης υποστήριξε ότι δρούσε κατ’ εντολή του Νίκου Γρυλλάκη, στρατηγού και στενού συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Φωτό: ΣΑΪΤΑΣ Π/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γρυλλάκης, ο οποίος απεβίωσε το 2017, ήταν «υπεύθυνος ασφαλείας και πληροφοριών» της ΝΔ από το 1986, όταν αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του αντιστρατήγου. Ήταν ο ισχυρός άνδρας στα τότε γραφεία του κόμματος στην οδό Ρηγίλλης, στο υπόγειο των οποίων φέρεται να διατηρούσε αρχείο με φακέλους πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Μαυρίκης παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου καθώς και άλλων κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως του Αντώνη Λιβάνη, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία εκλεγόταν βουλευτής από το 1989 και ήταν για μεγάλο διάστημα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Επίσης φέρεται να παρακολουθύσε τον Μιλτιάδη Έβερτ, βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην προεδρία της ΝΔ μετά από την εκλογική ήττα του κόμματος στις εκλογές του 1993 και την επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία.

Ο ίδιος ο Μαυρίκης έχει πει ότι παρακολουθούσε πάνω από 100 στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αν και ο τεχνικός έλεγχος που επιχειρήθηκε επί κυβέρνησης Παπανδρέου έδειξε πολύ λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις.

Τον Ιανουάριο του 1994, μετά την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, συστάθηκε προανακριτική με σκοπό την παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη για την υπόθεση των υποκλοπών Μαυρίκη. Η προανακριτική απάλλαξε την Μπακογιάννη - και ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφάσισε να μην προχωρήσει την δικαστική διαδικασία για τον πολιτικό του αντίπαλο.

Αν και οι βασικοί πρωταγωνιστές δεν οδηγήθηκαν τότε σε δίκη, η υπόθεση δεν έκλεισε δικαστικά. Το 1998 ο Χρήστος Μαυρίκης καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για σειρά αδικημάτων που συνδέονταν με το σκάνδαλο των υποκλοπών, μεταξύ των οποίων απόπειρα εκβίασης, παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και παράνομη βία.

Θύματα των αδικημάτων αυτών οι επιχειρηματίες Γιώργος Δαλακούρας και Δημήτρης Μπέης, καθώς και ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας «Αδέσμευτος Τύπος», Δημήτρης Ρίζος.

Βαριά ποινική διαδρομή

Το 1997 ο Χρήστος Μαυρίκης καταδικάστηκε σε 12ετή ποινή φυλάκισης για απόπειρα δωροδοκίας της σημερινής προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, όταν η ίδια υπηρετούσε στην ανάκριση για υπόθεση λαθρεμπορίας πετρελαίου.

Το 1998 ο Χρήστος Μαυρίκης καταδικάστηκε για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία σε βάρος επιχειρηματιών και εκδότη. Συγκεκριμένα των επιχειρηματιών Γιώργου Δαλακούρα και Δημήτρη Μπέη, καθώς και του εκδότη-διευθυντή της εφημερίδας «Αδέσμευτος Τύπος», Δημήτρη Ρίζου.

Ο Μαυρίκης απασχόλησε εκ νέου τις αρχές τον Αύγουστο του 2022, καθώς φέρεται να συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή κάνναβης μετά από επεισόδιο σε πρατήριο βενζίνης.

Η προσπάθεια δωροδοκίας αρεοπαγίτη

Τέλος, τον Μάιο του 2025, ο Χρήστος Μαυρίκης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας, μετά την καταγγελία ότι επέδωσε -αυτοπροσώπως- επιστολή σε αρεοπαγίτη με την οποία του υποσχόταν υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα, προκειμένου να τον ευνοήσει σε προσωπική του αστική υπόθεση.

Με ενέργειες του αρεοπαγίτη η υπόθεση οδηγήθηκε κατευθείαν στη δικαιοσύνη και ο Μαυρίκης συνελήφθη για δωροδοκία. Αντί για προφυλάκιση, οι Αρχές αποφάσισαν τον κατ’ οίκον περιορισμό για τον 75χρονο, με βραχιολάκι, μέχρι να φτάσουμε στο χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Σπάτα.