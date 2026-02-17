Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη

Ποινική δίωξη για συνολικά έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη.

Ειδικότερα, ο κ. Μαυρίκης κατηγορείται για οπλοκατοχή, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή συσκευής εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Παραπέμπεται σε αυτόφωρο μονομελές για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία κλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σπεύσει κλιμάκιο να ελέγξει. Στη συνέχεια, ο δράστης ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Σημειώνεται ότι ο 75χρονος είχε πρόσφατα είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας.

Το περιστατικό έληξε γύρω στα μεσάνυχτα όταν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας βρήκαν τον άνδρα, έξω από το σπίτι του, σε παρακείμενο οικόπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο σπίτι του Χρήστου Μαυρίκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και εντόπισαν τα παρακάτω όπλα (όλα χωρίς άδεια):