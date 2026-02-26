Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Παρί Euroleague

Live ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί με ανεβασμένη ψυχολογία, αναζητώντας μια σημαντική νίκη για την συνέχεια του στη EuroLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «Τ-Center» την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Το «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις, με σκοπό να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που θα του δώσουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. 

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τζέντι Οσμάν, Ρισόν Χολμς, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Παρί Euroleague

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader