Live ο αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για τη EuroLeague

O Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «Τ-Center» την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας. Το «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις, με σκοπό να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που θα του δώσουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τζέντι Οσμάν, Ρισόν Χολμς, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου.

