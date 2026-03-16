Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, η περιοχή της Θεσπρωτίας ταράχθηκε από μία σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η ένταση του σεισμού έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, με τους κατοίκους να αντιδρούν άμεσα, καθώς πρόκειται για έναν σημαντικό σεισμό για την περιοχή.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έδειξε ότι το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας. Η περιοχή έχει βιώσει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα, με αρκετές διαδοχικές δονήσεις να καταγράφονται στην ευρύτερη ζώνη, κάτι που κρατά σε εγρήγορση τους κατοίκους και τις αρχές.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς. Ωστόσο, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την περιοχή για οποιεσδήποτε μετασεισμικές δονήσεις. Ενδεχομένως να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για την κατάσταση και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τις τοπικές αρχές.