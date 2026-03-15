Ελλάδα Σεισμός Σεισμός τώρα Σεισμολόγοι Αττική

Σεισμός 2,3 Ρίχτερ κοντά στα Σπάτα - Έγινε αισθητός σε περιοχές της Αττικής

Σεισμογράφος / Φωτ.: Imago
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στην ανατολική Αττική και παρά το μικρό μέγεθος, έγινε αισθητή σε ορισμένες περιοχές (κυρίως βόρεια) του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 15:13 (ώρα GMT). Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια από τα Σπάτα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής και δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader