Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ταρακούνησε τα Χανιά

Στις 20:20 το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκε σεισμική δόνηση στην περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιο-νοτιοανατολικά της Σούγιας. Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων όσο και σε γειτονικές κοινότητες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν το κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα.