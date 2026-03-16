Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ταρακούνησε τα Χανιά

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στη Σούγια, ταρακουνώντας την πόλη των Χανίων και τις γύρω περιοχές.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στις 20:20 το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκε σεισμική δόνηση στην περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 14 χιλιόμετρα νοτιο-νοτιοανατολικά της Σούγιας. Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων όσο και σε γειτονικές κοινότητες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και ενημερώνουν το κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα.

