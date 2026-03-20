«Σείεται» η Ήπειρος - «Περιμένουμε κι άλλους σεισμούς», λένε σεισμολόγοι στον FLASH

«Περιμένουμε κι άλλους σεισμούς στην περιοχή της Ηπείρου, μπορεί και αντίστοιχου μεγέθους με τα σημερινά 4,6 Ρίχτερ», ανάφερε μιλώντας στον FLASH ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Χρήστος Ευαγγελίδης.

Ο κ. Ευαγγελίδης, μιλώντας για τους δύο σεισμούς των 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 20/03 βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ανέφερε πως αποτελούν ουσιαστικά μετασεισμούς της κύριας δόνησης των 5,3 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 8 Μαρτίου.

«Ο σεισμός που έγινε σήμερα είναι στην ίδια εστιακή περιοχή που είχε γίνει και ο μεγαλύτερος σεισμός των 5,3 Ρίχτερ και θα έλεγα ότι εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία του κύριου σεισμού. Δεν βλέπω να έχουν μετατοπιστεί τα επίκεντρα, απλώς όλη η περιοχή έχει διαταραχθεί και δίνει μετασεισμούς μικρότερους η μεγαλύτερους».

Αναφερόμενος στη μετασεισμική ακολουθία, ο κ. Ευαγγελίδης τονίζει πως θα κάνει δεκάδες σεισμούς στην περιοχή, μπορεί και αντίστοιχου μεγέθους.

Ανησυχία στα Ιωάννινα - Εκκενώθηκαν τα Δικαστήρια

Σημειώνεται πως, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας εκκενώθηκε το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων και διακόπηκαν όλες οι δίκες.

Ειδικότερα, μετά τον δεύτερο δυνατό σεισμό των 4,6 Ρίχτερ αποφασίστηκε να εκκενωθούν τα Δικαστήρια για λόγους ασφαλείας.

Έτσι αποχώρησαν όλοι οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες που ήταν κτίριο μετά από συνεννόηση που υπήρξε και με την Πολιτική Προστασία.