Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στο Ληξούρι

Σεισμός 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Μαρτίου κοντά στην περιοχή του Ληξουρίου σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο βρέθηκε 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης, σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν αισθητές δονήσεις.