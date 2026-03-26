Άγιο Όρος: Βίντεο από τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ - Η έντονη βοή που προκάλεσε πανικό

Αναστάτωση και υλικές ζημιές προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο Άγιο Όρος, με βίντεο να αποτυπώνει τη σφοδρότητα της δόνησης.

Το οπτικοακουστικό υλικό δείχνει όχι μόνο το έντονο ταρακούνημα, αλλά καταγράφει και μια ισχυρή βοή που συνόδευσε τον σεισμό, εντείνοντας την ανησυχία.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη Μονή Εσφιγμένου.

Ρωγμές και ζημιές σε κτήρια

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις Καρυές σημειώθηκαν ρωγμές σε παλαιά κτήρια. Παράλληλα, αποκολλήθηκε τμήμα πολυελαίου στον ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Τη στιγμή του σεισμού τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα στον ναό, με μοναχούς και προσκυνητές να βγαίνουν έντρομοι έξω από το κτήριο.

Ζημιές έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με μαρτυρίες μοναχών, σε παλαιές σκήτες και κελιά, ενώ προσκυνητές ανέφεραν πως η δόνηση είχε αισθητή διάρκεια, ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές.