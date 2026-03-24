Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα - Προειδοποίηση για «επικίνδυνο» τσουνάμι

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Νεϊάφου, στα Νησιά Τόνγκα, νωρίς το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, προκαλώντας προειδοποίηση για «επικίνδυνο» τσουνάμι σε όλη τη νησιωτική χώρα του Νότιου Ειρηνικού.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε 153 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού Νεϊάφου, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.



Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 237,5 χιλιομέτρα.



M7.6 earthquake strikes Tonga: No tsunami threat. A 7.6 magnitude quake hit at 23:38 PM CHST on Mar 24, 2026, at 18.9°S 175.0°W (147 mi depth), Tonga. https://t.co/pdmu6CFtF2 confirms: No action required, no impacts expected. #sismo pic.twitter.com/SOPJ336fMd — GeoTechWar (@geotechwar) March 24, 2026

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή μεγάλες ζημιές, ωστόσο η Μετεωρολογική Υπηρεσία των Νησιών Τόνγκα εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, προσθέτοντας ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη χώρα.



«Ένα επικίνδυνο τσουνάμι θα μπορούσε να συμβεί σε λίγα λεπτά», ανέφερε σε ανάρτηση στο X, προτρέποντας τους πολίτες να μεταφερθούν σε ασφαλέστερα μέρη.



Η Νεϊάφου, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στα Τόνγκα, έχει πληθυσμό λίγο λιγότερο από 4.000 κατοίκους και βρίσκεται σε ένα λιμάνι βαθέων υδάτων στη νότια ακτή του Βαβάου, του κύριου νησιού του αρχιπελάγους Βαβάου στα βόρεια Τόνγκα.