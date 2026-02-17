Σπουδαία διάκριση για Κλέιτον: Σε τι ξεπέρασε τον Ομπαμεγιάνγκ και τον Ντιμπάλα (pic)

Ο Κλέιτον δεν βρίσκεται καιρό στην Ελλάδα, όμως έχει δείξει ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί να κάνει με την φανέλα του Ολυμπιακού. Όμως ο Βραζιλιάνος επιθετικός ξεχώρισε και πριν έρθει, όταν αγωνιζόταν ακόμα στην Ριο Άβε.

Σύμφωνα με εξειδικευμένα δεδομένα που έγιναν γνωστά από το DataMB, ο φορ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται μέσα στην πρώτη πεντάδα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δημιουργική κατηγορία για επιθετικούς. Η συγκεκριμένη μέτρηση αφορά τον δείκτη xA (expected assist) ανα 100 πάσες, δηλαδή την ποιότητα των ευκαιριών που φτιάχνει για τους συμπαίκτες του όχι αν τελικά μπήκε γκολ, αλλά πόσο πιθανό ήταν να μπει, ενώ όταν συνδυάζεται με τον αριθμό των πασών, αποκαλύπτει και πόσο δημιουργικός είναι ο ποδοσφαιριστής.

Βάση των αριθμών λοιπόν, ο Κλέιτον είναι ένας από τους πιο δημιουργικούς επιθετικούς με επίδοση 1.06 xA ανά 100 πάσες. Το στατιστικό αυτό δείχνει ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει έναν ποδοσφαιριστή που όχι μόνο μπορεί να σκοράρει, αλλά και να «φτιάξει» παιχνίδι, που μάλιστα βρίσκεται πιο ψηλά από σπουδαία ονόματα όπως αυτά των Ομπαμεγιάνγκ και Πάολο Ντιμπάλα.