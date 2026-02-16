Ολυμπιακός: Στο Ρέντη ο Βαγγέλης Μαρινάκης - Έκτακτη σύσκεψη με Μεντιλίμπαρ και παίκτες

Έκτακτη κινητοποίηση υπήρξε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε εκεί το μεσημέρι της Δευτέρας για συνάντηση τόσο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού.



Παρότι η ομάδα είχε προγραμματισμένο ρεπό, όλοι οι παίκτες κλήθηκαν να δώσουν το «παρών» στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να γίνει συζήτηση σε υψηλούς τόνους για την αγωνιστική εικόνα των τελευταίων ημερών. Η παρουσία του διοικητικού ηγέτη των «ερυθρολεύκων» δεν ήταν τυχαία, αφού σχετίζεται άμεσα με τα δύο πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.



Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό, αφήνοντας συνολικά πέντε βαθμούς. Απώλειες που κόστισαν βαθμολογικά, καθώς με αυτούς τους βαθμούς θα είχε βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης, λίγο πριν από τις απαιτητικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.



Το timing της σύσκεψης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επερχόμενων αναμετρήσεων με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, όπου ο Ολυμπιακός καλείται να παρουσιαστεί πιο σταθερός και αποτελεσματικός. Στόχος της συνάντησης ήταν να δοθούν ξεκάθαρα μηνύματα, να γίνει αυτοκριτική και να μπει άμεσα τέλος στην αγωνιστική «κοιλιά» της ομάδας.