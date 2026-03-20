Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας για τη EuroLeague

Πού θα δείτε την κομβική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR στο T-Center απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την αγωνιστική δράση της ημέρας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η δράση της 32ης αγωνιστικής στη EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής (20/3) με τέσσερεις σημαντικές αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο «Telekom Center Athens», αναζητώντας μια σημαντική νίκη για την διεκδίκηση μιας θέσης στην εξάδα της βαθμολογίας. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει στο NovaSports Prime.

Νωρίτερα, η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί στην έδρα της την Ολύμπια Μιλάνο, θέλοντας να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας αρχίζει στις 19:45 και θα μεταδοθεί στο NovaSports Start. Στις 20:00 Ζαλγκίρις και Ρεάλ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο Κάουνας (μετάδοση από Novasports 4) ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 21:45 με τον αγώνα της Βιλερμπάν, η οποία υποδέχεται στη Λυών τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τηλεοπτική κάλυψη στο Novasports 5,

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

