Δεν το είδε κανείς: Άρσεναλ-Σπόρτινγκ σε ιστορικό χαμηλό τηλεθέασης στο UEFA Champions League

Το βράδυ των επαναληπτικών προημιτελικών του UEFA Champions League είχε ξεκάθαρο… νικητή πριν καν τη σέντρα. Και αυτός δεν ήταν άλλος από το λαμπερό ντέρμπι ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης, που «ρούφηξε» σχεδόν όλη την προσοχή του ποδοσφαιρικού κοινού.



Στον αντίποδα, το ζευγάρι Άρσεναλ–Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ που δύσκολα θα ξεχαστεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αναμέτρηση συγκέντρωσε λιγότερους από 5 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, αποτελώντας μια από τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις στην ιστορία της διοργάνωσης σε αυτή τη φάση.

— Goals Side (@goalsside) April 16, 2026



Το γιατί δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Από τη μία, η Άρσεναλ παρουσιάζει ένα ποδόσφαιρο που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «αντιποδόσφαιρο» , προσεκτικό, άτολμο και χωρίς ένταση. Από την άλλη, η συνολική εικόνα του αγώνα δεν βοήθησε, έλλειψη ρυθμού, λίγες φάσεις και ένα θέαμα που δεν κράτησε τον ουδέτερο θεατή μπροστά στην οθόνη.



Παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοηθεί και ο παράγοντας «εμπορικότητα». Η Σπόρτινγκ, παρά την αξιόλογη πορεία της, δεν διαθέτει το διεθνές brand που απαιτείται για να τραβήξει μαζικά τηλεοπτικό κοινό σε τέτοιο επίπεδο. Άλλωστε, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της που φτάνει μέχρι τα προημιτελικά του Champions League , μια επιτυχία αγωνιστική, αλλά χωρίς την αντίστοιχη απήχηση στο ευρύ κοινό.