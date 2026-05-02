Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Επαναξιολογείται η περίπτωση Ιωαννίδη - Όλα τα νέα για τον τραυματισμό του

Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου του, που υπέστη στις 8 Νοεμβρίου στον αγώνα με την Σάντα Κλάρα.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει ήδη χάσει 25 αγώνες στην παρθενική του σεζόν με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ τον περασμένο Μάρτιο βρισκόταν έξω από την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με την «Record», Ο Ιωαννίδης βρίσκεται πλέον κοντά στην εντατική του επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις με τα «Λιοντάρια», καθώς απέφυγε το χειρουργείο και ήδη δείχνει βελτιώσεις στο ατομικό του πρόγραμμα.

Ioannidis avoids surgery



Fotis Ioannidis is getting closer and closer to seeing the light at the end of the tunnel



The Greek international has already missed 25 games this season



[🥇@Record_Portugal] pic.twitter.com/OvebxXyJQw — Talking Sporting (@TalkingSporting) May 1, 2026

Να υπενθυμίσουμε πως ο Έλληνας φορ τον περασμένο μήνα ζήτησε από την ομάδα του άδεια, ώστε να εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Ελλάδος σχετικά με τον τραυματισμό του. Οι γιατροί της εθνικής του σύστηναν αποκατάσταση 4-6 εβδομάδες, προειδοποιώντας για επιδείνωση του προβλήματος ή ακόμα και χειρουργική επέμβαση αν πίεζε κι άλλο το γόνατό του ο Ιωαννίδης.

Η εικόνα του παίκτη είναι βελτιωμένη και ετοιμάζεται σιγά σιγά να επανέρχεται δίχως να γνωρίζουμε την σαφή ημερομηνία της επιστροφής του για την ομάδα της Λισαβόνας.

Μένει να δούμε πως η επιστροφή του θα επηρεάσει τους Πορτογάλους, οι οποίοι έδωσαν την πιθανότητα επιστροφής του παίκτη στον Παναθηναϊκό με μορφή δανεισμού, ώστε να αποκτήσει κι άλλη εμπειρία.