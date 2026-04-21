Σπόρτινγκ: Θετικά τα νέα για Ιωαννίδη - Αποφεύγει το χειρουργείο

Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να βρίσκεται στα «πιτς» μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του, που υπέστη στις 8 Νοεμβρίου, στον αγώνα με τη Σάντα Κλάρα στα Αζόρες.



Η εξέλιξη της κατάστασης του διεθνούς φορ μετά την υποτροπή στον τραυματισμό του, είναι ιδιαίτερα θετική τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, όλα δείχνουν πως θα αποφύγει την επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «A Bola». Μάλιστα, σύμφωνα με όσα τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, υπάρχει πιθανότητα ο άλλοτε φορ του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στη δράση την επόμενη εβδομάδα, στο παιχνίδι με την Τοντέλα στις 29 Απριλίου, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική. Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα δεν αισθάνεται ενοχλήσεις.



Το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης είχε τεθεί στο τραπέζι όσο το πρόβλημα παρέμενε, καθώς ο Ιωαννίδης είχε τραυματιστεί για πρώτη φορά στην ίδια περιοχή τον Νοέμβριο, επέστρεψε τον Δεκέμβριο, ένιωσε ξανά ενοχλήσεις τον Ιανουάριο και αγωνίστηκε εκ νέου τον Φεβρουάριο. Από τότε, ωστόσο, παραμένει εκτός δράσης. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι, ο Ρουί Μπόρζες είχε ήδη αποκαλύψει ότι ο Φώτης Ιωαννίδης έχει επιστρέψει σε προπονήσεις στο γήπεδο.