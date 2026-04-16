Σε μεγάλη ένταση ο Βινίσιους απέναντι στον Μπέλιγχαμ: «Βούλωσέ το...» - Χείμαρρος ο Κασίγιας

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν διανύει την καλύτερή της σεζόν, το αντίθετο θα λέγαμε με τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Champions League από την Μπάγερν Μονάχου να μοιάζει ως το... κερασάκι στην τούρτα.

Οι Μαδριλένοι γνώρισαν την ήττα στην «Allianz Arena» το βράδυ της Τετάρτης (15/4) από τους Βαυαρούς σε ένα ματς γεμάτο θέαμα και γκολ από το πρώτο λεπτό, που παρόλο που τότε προηγήθηκαν (1') δεν κατάφεραν να αντέξουν, με αποτέλεσμα να ηττηθούν με 4-3. Ο αποκλεισμός αυτός αφαιρεί από την «Βασίλισσα» την ελπίδα κατάκτησης κάποιου τίτλου την φετινή σεζόν, καθώς έχει αποκλειστεί από το Copa Del Rey, ενώ έχει μείνει πολύ πίσω και στην διεκδίκηση της La Liga.

Επομένως η ένταση που υπάρχει στις τάξεις της Ρεάλ είναι εμφανής. Ήταν εμφανής και μετά την λήξη της αναμέτρησης όταν κυριολεκτικά όρμησαν στον διαιτητή να του ζητήσουν τον λόγο για την αποβολή του Καμαβινγκά στο 80ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως πριν από αυτό οι κάμερες απαθανάτισαν ακόμα ένα σκηνικό ενδεικτικό του εκνευρισμού που υπάρχει στους «μερένχες», αυτή την φορά ανάμεσα στον Βινίσιους και τον Τζούντ Μπέλιγχαμ. Συγκεκριμένα στο 83ο λεπτό ο Άγγλος μεσοεπιθετικός παραπονέθηκε στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ ότι κράτησε πολύ την μπάλα και δεν του την έδωσε μέσα στην περιοχή, με τον ευέξαπτο Βίνι να δείχνει την δυσαρέσκειά του απέναντι στον συμπαίκτη του απαντώντας σε έντονο ύφος: «Τι θέλεις; Βούλωσέ το».

Ο χείμαρρος Ίκερ Κασίγιας κατά του Βινίσιους

Με αφορμή το σκηνικό αυτό, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ίκερ Κασίγιας, τοποθετήθηκε για τον Βινίσιους με αρκετά αιχμηρό τρόπο λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως είναι εγωιστής και πως αυτός είναι ο λόγος που δεν κέρδισε την Χρυσή Μπάλα.

«Ακριβώς για αυτό τον λόγο δεν κέρδισαν χθες. Δεν υπάρχει κάποιος ηγέτης, όλοι θέλουν να είναι πρωταγωνιστές. Ο Μπέλιγχαμ σου ζητάει την μπάλα και του λες να σκάσει; Δεν μπορώ να φανταστώ τον Τόνι Κρος να ζητάει την μπάλα από τον Κριστιάνο και να του απαντάει με αυτόν τον τρόπο. Πιθανότατα αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που δεν κέρδισε την Χρυσή Μπάλα. Το θέμα είναι ότι πολλοί ποδοσφαιριστές - σταρ καταστρέφουν την ομάδα. Χθες μόνο ο Γκιουλέρ και ο Μπέλιγχαμ ήθελαν να κερδίσουν. Ο Βινίσιους έκανε κακό παιχνίδι, δεν ξέρω γιατι δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του. Η Μπάγερν τους έκανε να χάσουν την ψυχραιμία τους, για αυτό και έχασαν».