Ρεάλ Μαδρίτης: Ο προπονητής που έχει «γυαλίσει» στον Πέρεθ για τον πάγκο των Μαδριλένων

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τις εξελίξεις να δείχνουν πως η αποχώρησή του είναι πλέον θέμα χρόνου, πιθανότατα ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.



Ο πάγκος της «Βασίλισσας» συγκαταλέγεται διαχρονικά στους πιο απαιτητικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ο εκάστοτε τεχνικός καλείται να διαχειριστεί ισχυρές προσωπικότητες και υψηλές απαιτήσεις εντός των αποδυτηρίων.



Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει ήδη ξεχωρίσει τον επόμενο πιθανό αντικαταστάτη. Πρόκειται για τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο της Μίλαν.

🚨 BREAKING: Florentino Perez LOVES Massimiliano Allegri.



He believes he's a VERY good coach, with authority and power over the dressing room. @as_maroto via @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/u73HaMM8Ag — Madrid Zone (@theMadridZone) April 25, 2026





Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Πέρεθ εκτιμά ιδιαίτερα τον Ιταλό τεχνικό, θεωρώντας ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να επιβληθεί στα αποδυτήρια και να επαναφέρει τη σταθερότητα στην ομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Αλέγκρι αναμένεται να αποτελέσει βασικό στόχο της Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές διάστημα, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.