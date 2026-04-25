Σπορ Ποδόσφαιρο Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο προπονητής που έχει «γυαλίσει» στον Πέρεθ για τον πάγκο των Μαδριλένων

Ο Αρμπελόα μετράει μέρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιθυμεί έναν συγκεκριμένο αντικαταστάτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τις εξελίξεις να δείχνουν πως η αποχώρησή του είναι πλέον θέμα χρόνου, πιθανότατα ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο πάγκος της «Βασίλισσας» συγκαταλέγεται διαχρονικά στους πιο απαιτητικούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ο εκάστοτε τεχνικός καλείται να διαχειριστεί ισχυρές προσωπικότητες και υψηλές απαιτήσεις εντός των αποδυτηρίων.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει ήδη ξεχωρίσει τον επόμενο πιθανό αντικαταστάτη. Πρόκειται για τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάγκο της Μίλαν.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Πέρεθ εκτιμά ιδιαίτερα τον Ιταλό τεχνικό, θεωρώντας ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να επιβληθεί στα αποδυτήρια και να επαναφέρει τη σταθερότητα στην ομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Αλέγκρι αναμένεται να αποτελέσει βασικό στόχο της Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές διάστημα, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

