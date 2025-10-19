Ολυμπιακός: Τι λέει για Μπενίτεθ, Τεττέη - Παντελίδη, Νότιγχαμ και Ριο Άβε

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πήρε θέση, μέσω διαρροής, για τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Ράφα Μπενίτεθ, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για τον Ισπανό τεχνικό, πριν 8 χρόνια, όπως αναφέρουν όταν η ομάδα ήταν στην Τσάμπιονσιπ.

Επίσης έδωσαν απάντηση και για το ενδιαφέρον που φερόταν να έχουν οι «ερυθρόλευκοι» για τους Τεττέη - Παντελίδη.

Αναλυτικά η διαρροή αναφέρει:

«Καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία αλλά κάπου σταματάμε να γελάμε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα. Να ενημερώσουμε "κύκλους" και "τετράγωνα" που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ και ο Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι… έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Τσάμπιονσιπ 8 χρόνια πριν! Είναι οι ίδιοι "κύκλοι" και "τετράγωνα" που μας έλεγαν πως ενδιαφερθήκαμε για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι-Παντελίδη) τους οποίους μας… παρακαλούσαν να τους πάρουμε με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε».