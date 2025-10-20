Νότιγχαμ Φόρεστ: Υπογράφει μέχρι το 2027 ο Σον Ντάις

Η ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Τσέλσι με 3-0 πυροδότησε εξελίξεις στην ομάδα των «Reds», καθώς ο Άγγελος Ποστέκογλου απομακρύνθηκε από τον πάγκο, μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του.

H ονοματολογία για την επόμενη μέρα στον πάγκο είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα, λόγω των συνεχών αρνητικών αποτελεσμάτων, αλλά μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό, υπάρχουν ήδη ονόματα που παίζουν δυνατά.

Μετά από αρκετές φήμες που κυκλοφόρησαν στο Νησί, η Νότιγχαμ βρήκε τελικά τον εκλεκτό για την τεχνική ηγεσία της. Ο λόγος για τον Σον Ντάις ο οποίος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα αντικαταστήσει τον Ποστέκογλου στην άκρη του πάγκου της Φόρεστ.

🚨🌳 Sean Dyche, set to sign contract until June 2027 at Nottingham Forest.



Verbal agreement in place between parties with former Everton manager ready for PL return. pic.twitter.com/th8YCtnLYE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2025

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία, με τον Σον Ντάις να βάζει την υπογραφή του έως το καλοκαίρι του 2027 με τους «Reds».

Αυτός είναι ο Σον Ντάις

Ο Ντάις αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Έβερτον τον Ιανουάριο, ύστερα από δύο χρόνια παρουσίας. Έφυγε με την Έβερτον στη 16η θέση της Premier League, με τον διάδοχό του, Ντέιβιντ Μόγιες, να οδηγεί την ομάδα στην 13η στο τέλος της σεζόν.



Την σεζόν 2023-24, ο Ντάις κατάφερε να κρατήσει την Έβερτον στην πρώτη κατηγορία, παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος τιμωρήθηκε δύο φορές με αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) του πρωταθλήματος.



Ο πρώην αμυντικός των Τσέστερφιλντ και Μίλγουολ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Γουότφορντ. Πέρασε μία σεζόν στον πάγκο πριν αναλάβει την Μπέρνλι, όπου παρέμεινε για σχεδόν μία δεκαετία. Ο Ντάις οδήγησε την Μπέρνλι στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της, εξασφαλίζοντας έξι συνεχόμενες σεζόν στο κορυφαίο, για πολλούς, πρωτάθλημα στο κόσμο, πριν απολυθεί τον Απρίλιο του 2022.