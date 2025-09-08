«Η Μποταφόγκο εντάσσεται στο δίκτυο των ομάδων του Μαρινάκη μετά από συμφωνία με τον Τέξτορ»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται μια «ανάσα» από το να αποκτήσει μετοχές και στην Μποταφόγκο, καθώς σύμφωνα με μία ανάρτηση στο «X» ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει με τον Τζον Τέξτορ ώστε να ενταχθεί ο σύλλογος από τη Βραζιλία στο δίκτυο των ομάδων που διαχειρίζεται ο Έλληνας επιχειρηματίας, χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στη καθημερινή λειτουργία στα διοικητικά και αγωνιστικά δρώμενα του συλλόγου.

John Textor está fechando um acordo com Evangelos Marinakis para que o Botafogo passe a integrar a rede multi-clubes do grego.



Alguns pontos ainda precisam ser definidos, mas o caminho natural é que, caso se confirme, John Textor se torne sócio minoritário. Isso, porém, não… pic.twitter.com/DQNgYW2NgM — Informa Fogo (@informafogo) September 8, 2025

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τέξτορ θα διατηρήσει ένα μειοψηφικό πακέτο και είναι πολύ πιθανό να έχει ενεργό ρόλο ως επικεφαλής. Το εν λόγω ρεπορτάζ τονίζει μάλιστα πως το «DEAL» βρίσκεται στο τελικό στάδιο με τις δυο πλευρές να διευθετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία.