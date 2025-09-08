«Η Μποταφόγκο εντάσσεται στο δίκτυο των ομάδων του Μαρινάκη μετά από συμφωνία με τον Τέξτορ»
Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμφώνησε με τον Τζον Τέξτορ για να ενταχθεί η Μποταφόγκο στον όμιλό του.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται μια «ανάσα» από το να αποκτήσει μετοχές και στην Μποταφόγκο, καθώς σύμφωνα με μία ανάρτηση στο «X» ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει με τον Τζον Τέξτορ ώστε να ενταχθεί ο σύλλογος από τη Βραζιλία στο δίκτυο των ομάδων που διαχειρίζεται ο Έλληνας επιχειρηματίας, χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στη καθημερινή λειτουργία στα διοικητικά και αγωνιστικά δρώμενα του συλλόγου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τέξτορ θα διατηρήσει ένα μειοψηφικό πακέτο και είναι πολύ πιθανό να έχει ενεργό ρόλο ως επικεφαλής. Το εν λόγω ρεπορτάζ τονίζει μάλιστα πως το «DEAL» βρίσκεται στο τελικό στάδιο με τις δυο πλευρές να διευθετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία.