Όταν ο Μπενίτεθ έκανε ανάλυση σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vid)

Πολύ κοντά στην πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Παναθηναϊκός, αλλάζοντας σελίδα στον πάγκο της ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι οποίες επιβεβαιώνονται από ελληνικές πηγές, ο Ισπανός πολύπειρος προπονητής βρίσκεται στην Αθήνα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/10), προκειμένου να έχει εντός της ημέρας τον τελικό κύκλο συζητήσεων με τον Γιάννη Αλαφούζο για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους στον πάγκο των «πρασίνων».

Σε περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά και ο Ράφα Μπενίτεθ αναλάβει τα ηνία του «τριφυλλιού», τότε ο 65χρονος τεχνικός θα επιστρέψει στους πάγκους, μετά τον Μάρτιο του 2024, όταν κι αποχώρησε από τη Θέλτα μετά από 33 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 1,09 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ισπανός τεχνικός, μαζί με άλλα ονόματα του ποδοσφαίρου βρέθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, στο «11ο Aspire Academy Global Summit» στις ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει και αναλύσει την τωρινή κατάσταση των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ, δίνοντας την δική του εξήγηση για την παρακμή της μίας και την άνοδο της άλλης.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Στις μεγάλες ομάδες μερικές φορές έχεις παίκτες να έρχονται από την ακαδημία, αυτό σημαίνει ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, άλλες φορές έχεις επιτυχίες στις μεταγραφές, στον προπονητή. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που βασίζονται σε αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις που έχεις μία κακή σεζόν, δυο, τρείς και συνεχίζονται.

Σε αυτή την περίπτωση, η Λίβερπουλ είναι συνεπής σε αυτό που κάνει, είναι καλοί στο να πουλάνε παίκτες, ακόμα και όταν ήμουν εγώ στον σύλλογο με τον Τόρες και μετά με τους Κοουτίνιο και Σουάρες. Παράλληλα, ήταν πολύ πετυχημένη και στις αγορές της. Από την άλλη, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξοδεύει πολλά λεφτά σε παίκτες, όμως αυτοί δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο επίπεδο ενός κορυφαίου συλλόγου, όπως η Γιουνάιτεντ, αυτή είναι η διαφορά. Αλλά πιστεύω πως θα επιστρέψει γιατί είναι καλή και έχει την υποστήριξη του κοινού της».