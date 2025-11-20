Kαρκινογόνες και χημικές ουσίες βρέθηκαν σε καθημερινά τρόφιμα - Συναγερμός στους ειδικούς

Μια νέα επιστημονική ανακάλυψη έρχεται να αναστατώσει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για το τι βάζουμε στο πιάτο μας. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο SciTechDaily, εντοπίστηκαν καρκινογόνες χημικές ουσίες σε κοινά τρόφιμα που καταναλώνουμε καθημερινά, ακόμη κι εκείνα που θεωρούνται υγιεινές επιλογές.

Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει σεισμό στη διεθνή συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ ήδη καταναλωτές και οργανώσεις ζητούν απαντήσεις.

Οι «αόρατες» νιτροζαμίνες που κρύβονται στο φαγητό μας

Οι ερευνητές εντόπισαν υψηλά επίπεδα νιτροζαμινών– ουσιών με αποδεδειγμένη καρκινογόνα δράση, σε προϊόντα που δεν θα φανταζόταν κανείς. Όχι μόνο σε αλλαντικά και επεξεργασμένο κρέας, αλλά και σε τρόφιμα που βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι κάθε οικογένειας.

Και το πιο ανησυχητικό: Οι ουσίες αυτές δεν προστίθενται σκόπιμα .Σχηματίζονται κατά τη θερμική επεξεργασία, την αποθήκευση, ακόμη και από τα υλικά συσκευασίας.

Το «καμπανάκι» των ειδικών: Χρειάζεται άμεση δράση

Οι ερευνητές καλούν τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν τα επιτρεπτά όρια και να επιβάλουν νέους, αυστηρότερους κανονισμούς. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε τόσο υψηλά επίπεδα νιτροζαμινών πρέπει να θεωρείται υποτιμημένος κίνδυνος.

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή – Ποιες επιλογές είναι ασφαλέστερες

Οι ειδικοί συνιστούν:

Περισσότερη κατανάλωση φρέσκων, μη επεξεργασμένων τροφών

Αποφυγή υπερβολικού ψησίματος και καψίματος

Έλεγχο της προέλευσης και της ποιότητας των προϊόντων

Προσοχή σε τρόφιμα με πολλά πρόσθετα

Παράλληλα, οργανώσεις καταναλωτών πιέζουν για άμεση δημοσίευση λίστας προϊόντων που σχετίζονται με αυξημένες συγκεντρώσεις νιτροζαμινών.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης. Σε μια περίοδο που οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύονται, οι καταναλωτές βιώνουν και το άγχος της ποιότητας. Πληρώνουμε ακριβά για τρόφιμα που ίσως τελικά κρύβουν κινδύνους που δεν γνωρίζουμε. Η νέα έρευνα ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη διαφάνεια στην τροφική αλυσίδα. Και η μεγάλη ερώτηση πλανάται ήδη πάνω από εκατομμύρια καταναλωτές: Τι τρώμε πραγματικά – και ποιος τελικά μας προστατεύει;