Θανατηφόρος λιστέρια σε ζυμαρικά: 6 νεκροί και δεκάδες ασθενείς στις ΗΠΑ - Ανακλήθηκαν προϊόντα

Ένα σοβαρό ξέσπασμα λιστερίωσης (listeria) συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έχει συνδεθεί με έτοιμα γεύματα ζυμαρικών που πωλούνται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 27 άτομα έχουν μολυνθεί σε 18 πολιτείες, εκ των οποίων τα 25 νοσηλεύτηκαν.

Το ξέσπασμα έχει συνδεθεί με προ-μαγειρεμένα ζυμαρικά (fettuccine, linguine, farfalle) που προμήθευε η εταιρεία Nate's Fine Foods Inc. Τα ζυμαρικά αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε μια ποικιλία από έτοιμα γεύματα και σαλάτες ντελικατέσεν,τα οποία πωλούνταν υπό διάφορες επωνυμίες σε καταστήματα όπως Trader Joe's, Kroger, Albertsons και Sprouts Farmers Market.

Ανακλήσεις προϊόντων και προειδοποίηση υγείας

Η Nate's Fine Foods προχώρησε σε εκτεταμένη ανάκληση προϊόντων μετά την επιβεβαίωση ότι δείγμα ζυμαρικών linguine βρέθηκε θετικό για το βακτήριο Listeria monocytogenes. Οι ανακληθέντες κωδικοί αφορούν προϊόντα με ημερομηνίες λήξης που εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2027.

Οι θάνατοι έχουν αναφερθεί στις πολιτείες Χαβάη, Ιλινόις, Μίσιγκαν, Όρεγκον, Τέξας και Γιούτα. Επιπλέον, ένα κρούσμα σε έγκυο γυναίκα οδήγησε σε απώλεια κύησης.

Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο και συμπτώματα

Η λοίμωξη από λιστέρια είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου από τροφιμογενείς ασθένειες στις ΗΠΑ. Αν και θεωρείται σχετικά σπάνια, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για:

Εγκύους (μπορεί να προκαλέσει αποβολή, θνησιγένεια ή σοβαρή μόλυνση στο νεογέννητο).

(μπορεί να προκαλέσει αποβολή, θνησιγένεια ή σοβαρή μόλυνση στο νεογέννητο). Άτομα άνω των 65 ετών .

. Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα συμπτώματα σοβαρής μόλυνσης συνήθως εμφανίζονται εντός δύο εβδομάδων από την κατανάλωση του μολυσμένου τροφίμου και περιλαμβάνουν πυρετό, συμπτώματα γρίπης (πόνους στους μυς, κόπωση), δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση και απώλεια ισορροπίας.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν τους καταναλωτές να ελέγξουν άμεσα τα ψυγεία τους, να απορρίψουν ή να επιστρέψουν τα ανακληθέντα γεύματα και να καθαρίσουν σχολαστικά ψυγεία και επιφάνειες, καθώς η λιστέρια μπορεί να επιβιώσει και να εξαπλωθεί ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.