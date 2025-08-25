Πρώτο το ΕΚΠΑ μεταξύ των πανεπιστημίων της νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στην κορυφή των πανεπιστημίων της νοτιοανατολικής Ευρώπης βρέθηκε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόκειται για της παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities», σύμφωνα με την οποία το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και την πρώτη θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Σύμφωνα με την εν λόγω κατάταξη, μετά το ΕΚΠΑ έρχεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην έκτη θέση στην νοτοιανατολική Ευρώπη και στη θέση 619 παγκοσμίως.

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics

Πώς προκύπτει η κατάταξη

Η κατάταξη αυτή κλείνει φέτος 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings Πανεπιστημίων και καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Τα τρία κριτήρια στα οποία βασίζεται η κατάταξη: