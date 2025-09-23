Αυτοί οι τρεις Έλληνες καθηγητές είναι στους κορυφαίους των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου

Δημοσιεύτηκε η λίστα των κορυφαίων επιστημόνων στον κόσμο γνωστή ως Stanford List of the World's Top 2% Scientists που αφορά στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως και τους κατατάσσει σύμφωνα με τον επιστημονικό τους αντίκτυπο, χρησιμοποιώντας δείκτες όπως οι δημοσιεύσεις, οι αναφορές και ο δείκτης h (h-index). Η λίστα αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο και περιέχει την ανανεωμένη λίστα κατάταξης με τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον κόσμο σε διάφορους επιστημονικούς τομείς.

Συγκεκριμένα, στη λίστα για τις δημοσιεύσεις για το έτος 2024 περιλαμβάνονται οι:

Ζέρβας Ευθύμιος, Αντιπρύτανης Υποδομών και Οικονομικών, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιώσιμου Σχεδιασμού,

Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Δασακλής Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Με ανακοίνωσή του, το Ε.Α.Π τονίζει: «Η διάκριση αυτή των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί τιμή και ενισχύει τη διεθνή εικόνα και το ερευνητικό στίγμα του ιδρύματος, αποδεικνύοντας ότι το Ε.Α.Π. εκτός από το μοναδικό ίδρυμα στην Ελλάδα που παρέχει ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι και Πανεπιστήμιο που ενισχύει και προάγει την έρευνα και την καινοτομία».

Ο καθηγητής Ευθύμιος Ζέρβας είναι Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με διδακτορικό στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Haute Alsace και το Institut Français du Pétrole, Γαλλία. Στο παρελθόν εργάστηκε στη Renault της Γαλλίας, αλλά και σε άλλες Εταιρείες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στη Γαλλία και την Ελλάδα (Total και Ecole des Mines de Nantes στη Γαλλία, ΕΚΕΤΑ και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ελλάδα).



Σήμερα είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος». Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στην αλυσίδα: «καύσιμα / καύση / ενέργεια / μεταφορές / εκπομπές / ρύπανση / κλιματική αλλαγή», με ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές σε θέματα βιωσιμότητας, τις απόψεις του κοινού για ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, χημική ανάλυση, χημειοπληροφορική, προϊόντα καπνού, νομοθεσία και οικονομικά του περιβάλλοντος.



Είναι συγγραφέας 96 άρθρων στο Scopus, έχοντας περισσότερες από 2.000 αναφορές (h-index 26) και περισσότερες από 250 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά, εθνικά και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα έργα. Είναι εμπειρογνώμονας και πρόεδρος της Ανεξάρτητης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Χαρακτηριστικά Αρώματα των Προϊόντων Καπνού, καθώς και εμπειρογνώμονας στα προϊόντα καπνού και ατμίσματος του Γαλλικού Οργανισμού ANSES. Ήταν επίσης εταίρος της πρώτης ευρωπαϊκής κοινής δράσης για τον έλεγχο του καπνού και είναι σήμερα μέλος άλλων εθνικών και διεθνών επιτροπών που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην αλυσίδα: «καύσιμα / καύση / ενέργεια / μεταφορές / εκπομπές / ρύπανση / κλιματική αλλαγή», και αειφορία.



Επίσης, υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές σε θέματα που σχετίζονται με τις απόψεις του κοινού για ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, τη χημική ανάλυση, τη χημειοπληροφορική, τα προϊόντα καπνού, τη νομοθεσία και τα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Διδασκαλία

Η σημερινή διδασκαλία στο ΕΑΠ περιλαμβάνει τα εξής:

Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός», «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του ΕΑΠ

Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

Συντονιστής των ΘΕ «Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον», «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών, Υδραυλικών Έργων και Θαλάσσιων Έργων», «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου – Κλιματική Αλλαγή»

Διδάσκων στο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών «καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής»

Χατζηγεωργίου Γεώργιος

Ο Δρ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων», Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κατασκευών και Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΑΠ.

Εργάστηκε 11 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και σύμβουλος μηχανικός στη μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, μεγάλων αθλητικών χώρων, σταθμών του μετρό και άλλων ειδικών έργων. Έχει

δημοσιεύσει περίπου 250 τεχνικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.



Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει πάνω από 20 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα της σεισμικής μηχανικής, της υπολογιστικής μηχανικής με μεθόδους

πεπερασμένων και συνοριακών στοιχείων και των φυσικών καταστροφών. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του έχουν μνημονευθεί σε περισσότερες από 4000 εργασίες άλλων ερευνητών.

Δασακλής Θωμάς

Ο Θωμάς Δασακλής είναι Πτυχιούχος καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη

Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στην Επιχειρησιακή Έρευνα, στη Διοίκηση των Logistics αντιμετώπισης Κρίσεων, στην Επιχειρηματική Ανάλυση, στη τεχνολογία blockchain καθώς και στις εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Έχει λάβει μέρος σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) και στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε εταιρεία χονδρεμπορίου.

