Θρήνος στη Λάρισα: Νεκρή 49χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου εν ώρα εργασίας

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι στη Λάρισα ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11), με θύμα μια 49χρονη που εργαζόταν σε φούρνο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα φέρεται να εγκλωβίστηκε σε επαγγελματικό μηχάνημα του φούρνου, κοντά στη Λάρισα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά της.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται πλέον από την αστυνομία, η οποία προσπαθεί να εξακριβώσει πώς η εργαζόμενη παγιδεύτηκε στο μηχάνημα.

Η μικρή κοινωνία του Δαμασίου είναι συγκλονισμένη. Η 49χρονη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο χωριό και η απώλειά της έχει αφήσει βαθύ κενό.