Λιμάνι Πειραιά: Νεκρός ανασύρθηκε 75χρονος που έπεσε στη θάλασσα

Σοκ προκάλεσε στους οικείους του η ανακοίνωση ότι 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την πύλη Ε1 στον Πειραιά το βράδυ του Σαββάτου 06/09

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».