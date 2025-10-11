Πνιγμός 5χρονου σε πισίνα στη Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου

Τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα πεντάχρονο παιδί από την Ινδία πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα, το τραγικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 σε ξενοδοχείο στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με το cyclades24, το παιδί βρισκόταν στον χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το ανήλικο είχε πέσει μέσα στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από γιατρό ο οποίος διέμενε στο ξενοδοχείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της ξενοδοχειακής μονάδας, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα, κάτι το οποίο φέρεται να διαψεύδει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Παράλληλα, προσήχθησαν και οι γονείς του 5χρονου παιδιού στις Αρχές, που ερευνούν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.