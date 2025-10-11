Σαντορίνη: Μεγάλα ερωτήματα για την τραγωδία με τον πνιγμό του 5χρονου στο «Adults Only» ξενοδοχείο

Σοκ και μεγάλα ερωτήματα έχει προκαλέσει η τραγωδία που έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, όταν ένα 5χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη όπου έκανε διακοπές με τους γονείς του.

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και ενδεχόμενες παραλείψεις ασφαλείας.

Παράλληλα, έχουν συλληφθεί ο 33χρονος πατέρας του άτυχου παιδιού αλλά και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας καθώς δεν βρισκόταν στη θέση του την ώρα του δυστυχήματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πεντάχρονο αγοράκι από την Ινδία, φέρεται να ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των γονιών του και να έπεσε στην πισίνα του ξενοδοχείου, βάθους 1,40 μέτρων.

Όταν έγινε αντιληπτό, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Ένοικος του ξενοδοχείου, γιατρός στο επάγγελμα, έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες και να το επαναφέρει στη ζωή, ενώ στον χώρο υπήρχε και απινιδωτής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Ήταν όμως αργά...

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cyclades.gr, ερωτήματα προκαλεί το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε μόνο του στον χώρο της πισίνας, καθώς το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φέρεται να είναι «adults only», γεγονός που δημιουργεί επιπλέον απορίες για το πώς έγινε δεκτό το παιδί ως φιλοξενούμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες βάθους έως 1,50 μ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά οφείλει να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο σε πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ίδιου του ξενοδοχείου, η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί ένα παιδί μόλις 5 ετών στον χώρο.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή παραβίαση κανόνων ασφαλείας, ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα.

Οι Αρχές ερευνούν ακόμα τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.