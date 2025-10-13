Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα - Αμείλικτα τα ερωτήματα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του τραγικού πνιγμού ενός 5χρονου αγοριού σε πισίνα σε ξενοδοχείο της Σαντορίνης, που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου.

Ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου που συνέβη η τραγωδία, ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας και πιστοποιημένος ναυαγοσώστης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ ο 33χρονος πατέρας του παιδιού κατηγορείτα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, οι τρεις άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή της Εισαγγελέως Νάξου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την σορό του άτυχου παιδιού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, το 5χρονο αγόρι βρισκόταν σε ξενοδοχείο της Σαντορίνης μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ήταν τουρίστες από την Ινδία.

Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στην πισίνα βάθους 1,40 μέτρων και όταν βγήκε, δεν κατάφερε να εντοπίσει το αγοράκι.

Οι παριστάμενοι ξεκίνησαν να αναζητούν τον 5χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στη συνέχεια μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του.

Με τη βοήθεια του προσωπικού και ενός ενοίκου του ξενοδοχείου και γιατρού στο επάγγελμα, έγιναν προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή το παιδί. Ωστόσο, δυστυχώς, παρά τη μεταφορά του 5χρονου στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το αγοράκι κατέληξε.

Η αστυνομία έφτασε στο χώρο της τραγωδίας και συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου αλλά και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας και ναυαγοσώστη, ο οποίος -σύμφωνα με το cyclades24.gr- φέρεται να βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος την ώρα του συμβάντος. Ακόμα, συνελήφθη και ο πατέρας του 5χρονου για έκθεση ανηλίκου.

Τα σοβαρά ερωτήματα

Αμείλικτα είναι ωστόσο τα ερωτήματα γύρω από το πώς συνέβη τραγωδία. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς το παιδί βρέθηκε στο χώρο και μπήκε σε μια πισίνα που -σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου- προορίζεται για χρήση από άτομα άνω των 13 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες βάθους έως 1,50 μ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά οφείλει να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο σε πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Επίσης, το ξενοδοχείο στο οποίο συνέβη το τραγικό περιστατικό φέρεται να είναι στην κατηγορία «adults only», δηλαδή να επιτρέπεται η παρουσία μόνο ενηλίκων ενοίκων, γεγονός που δημιουργεί προφανή ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί μία οικογένεια με παιδί.

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή παραβίαση κανόνων ασφαλείας.