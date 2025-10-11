Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πώς πνίγηκε ο 5χρονος σε πισίνα ξενοδοχείου «adults only» - Τρεις συλλήψεις

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα αγοράκι 5 ετών έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα ξενοδοχείου το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν οι αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και ενδεχόμενες παραλείψεις ασφαλείας.

Παράλληλα, έχουν συλληφθεί ο 33χρονος πατέρας του άτυχου παιδιού αλλά και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας καθώς δεν βρισκόταν στη θέση του την ώρα του δυστυχήματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το 5χρονο παιδί, που βρισκόταν για διακοπές στη Σαντορίνη με τους γονείς του από την Ινδία, φέρεται να ξέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή τους και να έπεσε στην πισίνα του ξενοδοχείου, βάθους 1,40 μέτρων.

Όταν έγινε αντιληπτό, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Ένοικος του ξενοδοχείου, γιατρός στο επάγγελμα, έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες και να το επαναφέρει στη ζωή, ενώ στον χώρο υπήρχε και απινιδωτής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cyclades.gr, ερωτήματα προκαλεί το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε μόνο του στον χώρο της πισίνας, καθώς το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φέρεται να είναι «adults only», γεγονός που δημιουργεί απορίες για το πώς έγινε δεκτό το παιδί ως φιλοξενούμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες βάθους έως 1,50 μ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά οφείλει να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο σε πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ίδιου του ξενοδοχείου, η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε ένα παιδί μόλις 5 ετών στον χώρο.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή παραβίαση κανόνων ασφαλείας, ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα.