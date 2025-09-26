Έρευνα: Ποια Κυκλαδονήσια «βούλιαξαν» φέτος από τουρίστες - «Πρωταθλήτρια»... με διαφορά η Σαντορίνη

Πάνω από 1,6 εκατομμύρια επιβάτες αποβιβάστηκαν στα νησιά των Κυκλάδων στη διάρκεια της βασικής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και επεξεργάστηκε η MTC GROUP.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2025 έφτασαν αεροπορικώς στη Σαντορίνη 818.551 επιβάτες, στη Μύκονο 604.963, στην Πάρο 124.390, στη Νάξο 83.345, στη Μήλο 41.033 και στη Σύρο 6.630. Η κατάταξη με βάση τις αφίξεις όμως αλλάζει με βάση τις λειτουργούσες επιχειρήσεις σε κάθε νησί. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη Σαντορίνη λειτουργούν 1.402 επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης, στη Νάξο 676, στη Μύκονο 621, στην Πάρο 596, στη Μήλο 574 και στη Σύρο 207.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις ανά μήνα:

Στη Σαντορίνη έφτασαν 67.150 τον Απρίλιο, 126.099 το Μάιο, 173.431 τον Ιούνιο , 226778 τον Ιούλιο και 225.093 τον Αύγουστο.

Στη Μύκονο οι αφίξεις ήταν 25.022 τον Απρίλιο, 67.856 το Μάιο, 130.614 τον Ιούνιο, 193.710 τον Ιούλιο και 187.761 τον Αύγουστο.

Στην Πάρο αποβιβάσθηκαν τον Απρίλιο 9.901 αεροπορικοί επιβάτες, το Μάιο 20.130, τον Ιούνιο 28.718, τον Ιούλιο 33.764 και τον Αύγουστο 31.877.

Στη Νάξο οι αφίξεις ήταν 7.129 τον Απρίλιο, 11.712 το Μάιο, 20.749 τον Ιούνιο, 22.982 τον Ιούλιο και 20.773 τον Αύγουστο.

Στη Μήλο έφτασαν 2.145 επιβάτες τον Απρίλιο, 6.279 το Μάιο, 10.687 τον Ιούνιο, 11.203 τον Ιούλιο και 10.719 τον Αύγουστο.

Όπως φαίνεται από τους αριθμούς, ο μεγαλύτερος όγκος διακινήθηκε τον Ιούλιο έναντι του Αυγούστου. Επίσης: