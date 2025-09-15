Σαγηνευτική ομορφιά: Το ισπανικό Viajar «υποκλίνεται» στη «Βασίλισσα των Κυκλάδων»

Η μαγευτική Σύρος κατέκτησε για ακόμη μια φορά τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας, μέσα από ένα αφιέρωμα του ισπανικού Viajar – ενός εκ των κορυφαίων ταξιδιωτικών ιστότοπων παγκοσμίως. Ο πέμπτος πιο επιδραστικός ταξιδιωτικός οδηγός στον κόσμο, με εκατομμύρια πιστούς αναγνώστες που αγαπούν τα ταξίδια εκτός σεζόν, αναδεικνύει τη Σύρο ως τη «Βασίλισσα των Κυκλάδων», υπογραμμίζοντας τη μοναδική της γοητεία, την ιστορική της κληρονομιά και την αρχιτεκτονική της αίγλη.

Στο εκτενές άρθρο τονίζεται πως η «Ερμούπολη είναι ένα πραγματικό υπαίθριο μουσείο. Μία από τις απαραίτητες στάσεις είναι το Βιομηχανικό Μουσείο, που στεγάζεται σε πρώην εργοστασιακούς χώρους δίπλα στο λιμάνι και παρουσιάζει με εντυπωσιακό τρόπο την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του νησιού κατά τον 19ο αιώνα, όταν η Σύρος ήταν μια βιομηχανική δύναμη στο Αιγαίο.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ερμούπολης, το οποίο συμπληρώνει το ταξίδι στο παρελθόν με μια ματιά στην καθημερινή ζωή και την αρχιτεκτονική της πόλης κατά την ακμή της, όταν ακόμα ανταγωνιζόταν την Αθήνα στον πολιτισμό και το εμπόριο.

Ανεβαίνοντας προς την Άνω Σύρο, την καθολική και μεσαιωνική καρδιά του νησιού, συναντά κανείς σοκάκια που μοιάζουν να έχουν "παγώσει" στο χρόνο. Ανάμεσα στον λαβύρινθο των ασβεστωμένων προσόψεων βρίσκεται το Σπίτι του Μάρκου Βαμβακάρη, που πλέον λειτουργεί ως μουσείο. Εδώ γεννήθηκε ο πατέρας του ρεμπέτικου, ενός είδους Ελληνικής μπλουζ».

Ύμνοι του Viajar για την τοπική κουζίνα

Το άρθρο συνεχίζει εκθειάζοντας την τοπική κουζίνα, τις πρώτες ύλες και τις ποιοτικές υπηρεσίες καταλυμάτων και εστιατορίων για να καταλήξει στην εμπειρία που προσφέρουν οι δραστηριότητες όπως οι θαλάσσιες εξορμήσεις με σκάφος. «Γύρω από τη θαλασσινή αυτή μητρόπολη ξετυλίγονται παραλίες φιλόξενες, πανέμορφες, προσιτές και οικογενειακές, μαγευτικά ψαροχώρια με ταβέρνες που ευωδιάζουν φρέσκο ψάρι αλλά και ένας βυθός με πολλούς θησαυρούς. Ωστόσο η γνωριμία με την ακτογραμμή της Σύρου γίνεται μόνο όταν την "αγκαλιάσεις" με μια μικρή βάρκα, πλέοντας τα δεκάδες χιλιόμετρά της. Η Ελλάδα στα καλύτερα της!» σημειώνεται.

Εκτιμάται πως τα έντυπα και ηλεκτρονικά αφιερώματα για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων προκάλεσαν το ενδιαφέρον 5,1 εκατομμυρίων αναγνωστών.

«Η Σύρος είναι ένας προορισμός με «βάθος» και πολλές ιστορίες να διηγηθεί και να μοιραστεί με τους ταξιδιώτες της. Με στόχο τη διεύρυνση της σεζόν, δημιουργούμε ένα αφήγημα που αναδεικνύει πτυχές όπως ιστορία, πολιτισμό, φύση, αρχιτεκτονική, activities, διασκέδαση, χαλάρωση, πραγματική φιλοξενία και ποιότητα υπηρεσιών», εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Ιωάννης Α. Βουτσίνος.