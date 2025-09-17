Αυτοί ήταν οι κορυφαίοι προορισμοί του καλοκαιριού - Τι καθόρισε τις επιλογές των τουριστών

Αν και τα πρωτοβρόχια βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, ο νους εξακολουθεί να γυρνά πίσω στις ξέγνοιαστες και ανέμελες στιγμές των διακοπών. Όταν η θάλασσα και ο ήλιος μάς χάιδευαν το πρόσωπο, χαρίζοντας την απαραίτητη αποφόρτιση από έναν δύσκολο χειμώνα. Αυτές οι στιγμές άλλωστε είναι η... μπαταρία μας, που θα μας κρατήσει «ζωντανούς» τον επερχόμενο χειμώνα, ο οποίος θα περάσει με την προσμονή ακόμη μιας καλοκαιρινής απόδρασης από τη βαρετή ρουτίνα και τη δύσκολη καθημερινότητα.

Πώς κύλησε όμως το φετινό καλοκαίρι; Με δεδομένα τα παράπονα των ταξιδιωτών για την ακρίβεια, που απέτρεψε πολλές οικογένειες από το να κάνουν διακοπές, τι δείχνουν τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στα νησιά;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryhopper, σε σχέση με το 2024, το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκε αύξηση στην επιβατική κίνηση. Η αύξηση αυτή προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τους Έλληνες ταξιδιώτες, ενώ για τους διεθνείς ταξιδιώτες το ποσοστό κυμάνθηκε σε πιο συγκρατημένα επίπεδα, σε σχέση με πέρσι. Η κατανομή της αυξημένης κίνησης, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη, με ανακατατάξεις, εκπλήξεις και αρκετές ενδείξεις για τη διαμόρφωση νέων τάσεων στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Αυτό που καθόρισε τις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών ήταν η εύκολη πρόσβαση, το χαμηλό κόστος και η ποικιλία των εμπειριών.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού αναδείχθηκαν τα νησιά του Σαρωνικού και οι Κυκλάδες, με ανοδική τάση να παρουσιάζει η Μύκονος και την εικόνα να είναι πιο συγκρατημένη στη Σαντορίνη.

Πού ταξίδεψε ο κόσμος

Προορισμούς με εύκολη πρόσβαση, χαμηλό κόστος μετακίνησης και ποικιλία εμπειριών, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι πιο κοσμοπολίτικοι προορισμοί, επέλεξαν φέτος οι Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες. Τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού κυριάρχησαν για ακόμη μια φορά, ωστόσο πρωταγωνίστρια του φετινού καλοκαιριού ήταν η Πάρος. Σύμφωνα με το Expedia, η Πάρος κατέγραψε αύξηση 45% σε ετήσια βάση στις αναζητήσεις των ταξιδιωτών, ενώ τα δεδομένα του Ferryhopper δείχνουν μια αύξηση των ακτοπλοϊκών κρατήσεων πάνω από 15%, σε σχέση με το 2024.

Ferryhopper

Το top 10 των νησιών για το καλοκαίρι του 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:

Πάρος Αίγινα Νάξος Μύκονος Τήνος Κέρκυρα Σαντορίνη Κρήτη Σύρος Άνδρος

Αξιοσημείωτες πάντως είναι οι διαφορές μεταξύ Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών. Οι Έλληνες ταξιδιώτες προτίμησαν την Τήνο, την Πάρο και την Αίγινα, ενώ ακολουθούν Νάξος, Σύρος, Μύκονος, Άνδρος, Κύθνος, Αγκίστρι, και Κέα. Αντίστοιχα, οι ταξιδιώτες του εξωτερικού προτίμησαν την Πάρο, Μύκονο και Σαντορίνη, καθώς και άλλες «σταθερές αξίες», όπως Νάξο, Μήλο, Ίο, Κέρκυρα, Αίγινα, Ύδρα και Ηράκλειο.



Ειδική μνεία αξίζει στην Κέρκυρα, η οποία τα τελευταία χρόνια φαίνεται συνεχώς να ανεβαίνει με σταθερούς ρυθμούς. Ειδικά όσον αφορά τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, το νησί των Φαιάκων αποδεικνύεται βασικός τουριστικός πυλώνας και για το καλοκαίρι του 2025.

Η Σαντορίνη, η οποία τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, φέτος υποχώρησε λόγω του αισθήματος της ανασφάλειας που δημιουργήθηκε από τη σεισμική δραστηριότητα στην αρχή της χρονιάς και τις τάσεις που διαμόρφωσαν την τουριστική αγορά το 2025.

Θραύση των νησιών του Αργοσαρωνικού



Μεγάλοι κερδισμένοι του φετινού καλοκαιριού ήταν αναμφίβολα τα νησιά του Αργοσαρωνικού, με τα στοιχεία να μαρτυρούν μια αύξηση +30% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, αφού τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες ταξιδιώτες προτιμούν πιο οικονομικές και άμεσες αποδράσεις, επιλέγοντας προορισμούς με χαμηλότερο κόστος εισιτηρίων και μικρότερη διάρκεια ταξιδιού.

«Βασίλισσα» της σεζόν για το 2025 ήταν η Αίγινα με +27% αύξηση εισιτηρίων, ενώ ακολουθεί το Αγκίστρι με μια εντυπωσιακή αύξηση μεγαλύτερη του +20%. Σημαντική παράμετρος της επιτυχίας των νησιών του Αργοσαρωνικού για σύντομες και προσιτές εξορμήσεις είναι ότι προσέλκυσαν τόσο νέους ταξιδιώτες όσο και μεγαλύτερες ηλικίες.

Διαχρονικά ψηλά οι Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες παρέμειναν και φέτος στην κορυφή των προτιμήσεων για πολλούς ταξιδιώτες. Εκτός από την Πάρο, η Νάξος και η Σύρος είχαν ανάλογη δυναμική, ενώ στην Τήνο η αύξηση κυμάνθηκε γύρω στο +20%. Η Μύκονος παρουσίασε επίσης αύξηση, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν φέτος ισχυρότερη παρουσία σε σχέση με πέρσι, αντισταθμίζοντας κάπως τη μειωμένη ζήτηση από το εξωτερικό.

Εντυπωσιακή άνοδος για τα Δωδεκάνησα



Μαζί με τις σταθερές αξίες του καλοκαιριού, φέτος αναδείχθηκαν και νέες δυναμικές σε άλλες περιοχές της χώρας, με τα Δωδεκάνησα να καταγράφουν αξιοσημείωτες μεταβολές. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η κίνηση στα Δωδεκάνησα αυξήθηκε εντυπωσιακά σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση οφείλεται περισσότερο στην ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των Δωδεκανήσων παρά από την ηπειρωτική χώρα. Αυτή η διαφοροποίηση ενισχύει την τάση για μονοήμερες εκδρομές και σύντομες αποδράσεις από τα μεγαλύτερα νησιά-κόμβους, όπως είναι η Ρόδος και η Κως.

Οι εκπλήξεις του φετινού καλοκαιριού



Οι πιο σημαντικές εκπλήξεις για το 2025 είναι η Σίφνος και η Κύθνος που σημείωσαν αύξηση της τάξης του 30% και 15% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο προβεβλημένα νησιά, που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα.

Οι επιλογές ανάλογα με την ηλικία

Πέρα από τις μεταβολές κρατήσεων και τις γεωγραφικές τάσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς διαμορφώνονται οι προτιμήσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Τα δεδομένα του Ferryhopper δείχνουν πως η Gen Z, οι Millennials, αλλά και η γενιά των 45+ ανέδειξαν Πάρο, Μύκονο και Νάξο ως κορυφαίες επιλογές του καλοκαιριού, με σημαντική κίνηση επίσης προς Αίγινα και Τήνο. Ως προς τις διαφοροποιήσεις των γενιών, η Gen Z προτίμησε επίσης τη Σύρο, ενώ οι Millennials και μεγαλύτερες γενιές στράφηκαν στη Σαντορίνη.

Φέτος εξάλλου γίνεται πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η Gen Z έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική, με άνοδο εισιτηρίων μεγαλύτερης του 20%, σε σχέση με πέρσι. Οι νεότεροι ταξιδιώτες έδωσαν έμφαση σε κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα και εκμεταλλεύτηκαν τις φοιτητικές εκπτώσεις.



Οι Millennials παραμένουν η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα των εκδρομέων, ωστόσο η γενιά των 45+ σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εισιτηρίων, σε σχέση με το 2024.

Πού ταξίδεψαν οι τουρίστες τον Δεκαπενταύγουστο

Τα λιμάνια της χώρας γέμισαν και φέτος τον Δεκαπενταύγουστο, που σηματοδοτεί την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου για τα ελληνικά νησιά.

Ferryhopper

Το top 10 για τον Δεκαπενταύγουστο του 2025 για τους Έλληνες ταξιδιώτες διαμορφώθηκε ως εξής:

Νάξος Πάρος Αίγινα Τήνος Μύκονος Κέρκυρα Σύρος Άνδρος Σαντορίνη Ηράκλειο

Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου ωστόσο είχε και ορισμένες εκπλήξεις, με τις κρατήσεις στα Κύθηρα να σημειώνουν άνοδο +50%, στη Σίφνο +30% και στη Λήμνο +26%.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου αποτέλεσε το peak της φετινής σεζόν. Η μεγαλύτερη έξοδος καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο πριν την αργία, ενώ οι επιστροφές κορυφώθηκαν τη Δευτέρα μετά το τριήμερο, στις 18 Αυγούστου. Σημαντική κίνηση παρατηρήθηκε επίσης στις αρχές Ιουνίου και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.

Ως προς τους προορισμούς, στα νησιά του Αργοσαρωνικού τα συνολικά εισιτήρια αυξήθηκαν σχεδόν 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η εντυπωσιακή άνοδος δεν είναι τυχαία, καθώς υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα νησιά από την Αθήνα, ενώ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου τα κατέστησαν ιδανικές επιλογές για σύντομες διακοπές.

Οι Κυκλάδες παρέμειναν στην κορυφή των προτιμήσεων και για αυτήν την περίοδο, με μια συνολική αύξηση κρατήσεων πάνω από 15%. Πιο συγκεκριμένα η Τήνος είχε την τιμητική της σημειώνοντας αύξηση 19%, ενώ ακολουθούν Νάξος (18%) και Πάρος (18%).



Η κίνηση στα Δωδεκάνησα για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2024. Οι πιο περιζήτητοι προορισμοί ήταν η Σύμη, η Κάλυμνος, η Χάλκη και η Κάσος.



Πού ταξίδεψαν οι Έλληνες με πλοίο στο εξωτερικό

Αν και η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιών έγινε προς τα ελληνικά νησιά, σημαντική φέτος ήταν και η κίνηση προς το εξωτερικό. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των Ελλήνων ταξιδιωτών για το καλοκαίρι του 2025 ήταν οι Άγιοι Σαράντα στην Αλβανία, ενώ ακολουθούν λιμάνια της Ιταλίας όπως η Ανκόνα, το Μπάρι και το Μπρίντιζι.

Οι Έλληνες ταξιδιώτες επέλεξαν επίσης προορισμούς στα παράλια της Τουρκίας, όπως το Μπόντρουμ, το Αϊβαλί και το Τσεσμέ.

Το top 5 των διεθνών προορισμών που επισκέφτηκαν οι Έλληνες ταξιδιώτες με πλοίο το καλοκαίρι του 2025 έχει ως εξής: