Τουρισμός: Ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων – Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης

Η στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού αποδίδει καρπούς. Με αιχμή την επιμήκυνση της σεζόν και την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, ο ελληνικός τουρισμός δείχνει να ξεφεύγει από το μοντέλο του «όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα». Το βάρος πλέον πέφτει στην ποιότητα έναντι της ποσότητας.



Και τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά επίπεδα, ενώ η δαπάνη ανά επισκέπτη αυξάνεται σταθερά, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου. Μια στρατηγική που όχι μόνο περιορίζει την εξάρτηση από τον όγκο των αφίξεων, αλλά δημιουργεί στέρεες βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (19/9/2025) στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος :

Ιούλιος 2025: Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε, αγγίζοντας τα 938,4 εκατ. ευρώ, έναντι του ίδιου μήνα του 2024.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας τα 4,5 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4%, ενώ οι εισπράξεις απογειώθηκαν με άνοδο 15%.

Ρεκόρ και στο επτάμηνο

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 12,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,5% σε σχέση με πέρυσι.

Οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 2,6%, επιβεβαιώνοντας την τάση για περισσότερα έσοδα με λιγότερη εξάρτηση από τον όγκο.

Ο τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης

Μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, ο ελληνικός τουρισμός δείχνει τη δυναμική του. Κύκλοι του υπουργείου Τουρισμού κάνουν λόγο για έναν κλάδο που όχι μόνο αντέχει, αλλά εξελίσσεται σε κομβικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στο ισοζύγιο πληρωμών.