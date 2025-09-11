Το λιμάνι της Κέρκυρας «γράφει ιστορία»: Aνάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης και... του κόσμου

Σημαντική διεθνή διάκριση κέρδισε το λιμάνι της Κέρκυρας κατακτώντας την πρώτη θέση στην Ελλάδα, μια θέση στο Top 10 της Ευρώπης και την 19η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με την έρευνα της αυστραλιανής πλατμφόρμας σύγκρισης υπηρεσιών Compare the Market Australia.

Η έρευνα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Η αναγνώριση αυτή, που βασίστηκε σε επτά δείκτες όπως η εμπειρία των επισκεπτών, οι δραστηριότητες και οι καιρικές συνθήκες, επιβεβαιώνει τη δυναμική της Κέρκυρας ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας και ενισχύει τη φήμη της στο διεθνές τουριστικό στερέωμα.

Η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Λιμένας Κέρκυρας στις διαδικτυακές κριτικές επισκεπτών (4,2/5) ανέδειξε τη θετική εμπειρία που απολαμβάνουν οι ταξιδιώτες και ισχυροποίησε το κλίμα εμπιστοσύνης προς τον προορισμό. Παράλληλα, ο σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν σε 193,6 ανά 100.000 επισκέπτες, πιστοποιεί τη δυναμική του νησιού ως προορισμού που προσφέρει πλούσιες επιλογές αναψυχής και πολιτισμού.

Ιδανικές συνθήκες για κρουαζιέρα

Στους παράγοντες που συνετέλεσαν στη διάκριση περιλαμβάνονται και οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, όπως η μέση ορατότητα των 11 χιλιομέτρων και οι ήπιοι άνεμοι, οι οποίες διευκολύνουν την ασφαλή και άνετη προσέγγιση των κρουαζιερόπλοιων, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών.

Με αφορμή την αναγνώριση αυτή, ο διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, δήλωσε: «Η διεθνής αυτή διάκριση είναι μια ανταμοιβή για τη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει ο Οργανισμός ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Ο Λιμένας Κέρκυρας έχει εδραιωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με συνέπεια και όραμα να εργαζόμαστε για ένα λιμάνι που αποτελεί πρότυπο διεθνώς, σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς τους επισκέπτες».